Sosta vietata per la fiera e la fibra ottica, ecco tutte le limitazioni al traffico

Sarà necessario procedere al taglio di un altro albero pericolante che si trova nelle aiuole condominiali del palazzo Inail di via Umberto a Campobasso. Per questo domani mattina – 26 ottobre – dalle ore 7:30 alle 10:30 è vietata la sosta su sette parcheggi a pagamento che si trovano in via Umberto I, come prevede un’apposita ordinanza della Polizia Municipale.

Invece domenica (27 ottobre) in concomitanza con il mercato ambulante ‘Campobasso in fiera’ che si svolge in contrada Colle delle Api a Campobasso, sarà chiusa al traffico e vietata la sosta in viale Giuseppe Ferro, dall’incrocio con via Natale Molinari all’ingresso del centro commerciale Monforte, fatta eccezione per i veicoli autorizzati. Il divieto sarà in vigore dalle ore 6 fino alle ore 21:30 ed è stato preso alla luce della nuova delimitazione dell’area in cui trovano spazio i venditori ambulanti che partecipano alla fiera.

Sempre a Campobasso a causa di alcuni lavori alla rete idrica comunale in via Roma, dalle ore 7 fino al termine dei lavori di sostituzione delle tubature, lunedì 28 ottobre sarà vietata la sosta tra l’incrocio di via Romagnoli fino a piazza della Vittoria.

Infine per tre giorni sarà vietata la sosta in via San Lorenzo fino all’incrocio con via Pietravalle per i lavori di sistemazione dei cavi in fibra ottica. Un intervento che non consente la sosta delle auto per tutelare la pubblica incolumità. Il divieto sarà in vigore dalle ore 7 del 28 ottobre fino alle ore 17 del 30.