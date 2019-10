Slalom di Monte Condrò: Donato Catano vola tra i birilli a Serrastretta

Lo slalom di Monte Condrò, ultima tappa del campionato italiano slalom 2019, ha messo in luce le qualità di Donato Catano. Il driver della Campobasso Corse, a bordo della A112 Proto ha portato a casa un ottimo sesto posto assoluto con la vittoria di classe e di gruppo a rendere il weekend davvero speciale. In una gara condizionata parecchio dal maltempo, Catano ha potuto prendere parte soltanto alla prima salita ufficiale di gara nella quale ha fatto registrare il tempo di 2’07”93 che gli ha consentito di mettere in bacheca un risultato di spessore anche e soprattutto in considerazione della grande qualità dei piloti al via.

La gara di Serrastretta è stata anche l’occasione per il pilota molisano di testare la vettura dopo alcune modifiche apportate dalla Samo Competition. Modifiche che hanno dato i frutti sperati. “Sono davvero contento – afferma al termine della corsa Catano – nonostante la pioggia non mi abbia permesso di prendere parte a tutte le manche in programma, nella ricognizione e nella prima salita ufficiale di gara ho potuto verificare che le modifiche apportate alla vettura sono quelle giuste. E’ sempre bello potersi confrontare con tanti piloti forti, i migliori della specialità”. Si chiude così la stagione 2019 tra i birilli con Catano che sicuramente tornerà protagonista nel 2020.