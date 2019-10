Si era finto idraulico per introdursi in casa di un’anziana signora così da rubarle il bancomat. È successo a Campomarino e l’autore del misfatto è un trentenne del posto, denunciato ieri (3 ottobre), in stato di libertà, per furto.

Il giovane si era finto idraulico e, con il pretesto di dover effettuare dei lavori all’interno dell’abitazione della donna, era riuscito ad entrare nella casa della signora, un’ottantenne del paese. Da lì ha avuto gioco facile per introdursi nella camera da letto della donna e rubarle la carta bancomat. Nei giorni successivi, il ragazzo ha effettuato una serie di prelievi allo sportello del centro cittadino.

La donna, dopo essersi accorta della sparizione del bancomat e dunque del furto subito, si è subito recata al Comando dei Carabinieri di Campomarino per denunciare l’accaduto. Grazie ai dettagli forniti dalla donna, sono partite le indagini dei Carabinieri che ieri hanno portato alla denuncia del giovane all’Autorità Giudiziaria.