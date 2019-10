Ancora discariche abusive, questa volta nella zona industriale di Petacciato. Uno ‘sfascio’ abusivo è infatti stato scoperta oggi, 21 ottobre, dai militari della Guardia di Finanza e, nello specifico, dalla Stazione Aeronavale di Termoli. Un’azione che rientra nell’ambito dei servizi di Polizia Ambientale e che il Roan sta intensificando.

L’area è stata immediatamente sequestrata e gli autori denunciati. Un terreno agricolo, in origine, in una zona di pregio. L’area è stata prima cementificata e infine trasformata in una vera e propria discarica di automobili, uno sfascio. Veicoli fuori uso, carcasse d’auto e rottami ferrosi: c’era veramente di tutto nell’area deturpata.

I due responsabili sono stati denunciati e dovranno rispondere, in concorso tra loro, dei reati di danneggiamento e deturpamento ambientale oltre che di illecito smaltimento di rifiuti speciali in area di particolare pregio ambientale.

L’area della discarica si trova infatti in una zona soggetta a stringenti vincoli paesaggistici.