“Siamo in procinto di acquistare il nuovo impianto semaforico di via Trivisonno posto che l’attuale non è più riparabile. Ne approfittiamo per dotarlo di sistema sonoro per i non vedenti. Piccoli passi per migliorare la qualità della vita consapevoli che c’è ancora molto, molto da fare”. Questa mattina – 1 ottobre – l’annuncio del sindaco di Campobasso Roberto Gravina sui social. Notizie confermate dall’assessore alla mobilità Simone Cretella.

L’amministrazione comunale insomma ha delineato il futuro dell’impianto che si trova in uno snodo nevralgico del centro cittadino: in quel punto confluisce il traffico proveniente da porta Napoli, da viale Principe di Piemonte, da via Petrella e da viale Elena.

Il semaforo, che disciplina anche l’attraversamento dei pedoni (in quella zona ci sono fra l’altro il Conservatorio ‘Lorenzo Perosi’ e l’istituto ‘Pertini’), è spento dalla fine di agosto a causa di un guasto. E’ la seconda volta che accade nel giro di pochi mesi.

Dopo l’ultima rottura lo stesso Comune ha invitato i cittadini a prestare attenzione in caso di attraversamento dell’incrocio per evitare incidenti o di investire i pedoni. In queste settimane per fortuna non è successo nulla, ma i rischi per i passanti sono stati numerosi. Tanto che qualcuno ha contattato la nostra redazione per esprimere la propria preoccupazione e suggerire soluzioni: “E’ pericolo attraversare, sarebbe consigliabile che il Comune inviasse un vigile a disciplinare il traffico“.

Inoltre in questi giorni, soprattutto di pomeriggio, con la luce del sole che rifletteva, sembrava che il semaforo fosse tornato in funzione. E questo ha provocato in qualche caso lunghe file di auto in attesa del verde. Probabilmente anche per questo motivo oggi è stato coperto con un sacco nero e chiuso con del nastro adesivo.

Ora la decisione della giunta Gravina di acquistare ex novo l’impianto alla luce degli elevati costi per riparare un impianto realizzato alcune decine di anni fa.