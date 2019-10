Si concentrano a Termoli e in modo particolare nella zona del lungomare e al confine con Petacciato le ricerche del 57enne di Santa Croce di Magliano scomparso sabato scorso. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono operative con mezzi a terra, dopo la ricognizione effettuata ieri, domenica, con l’elicottero in volo nella zona del Fortore e nell’area frentana. Ricognizione che non ha dato gli esiti sperati, dal momento che di Salvatore Macolino non sono state trovate tracce.

Il protocollo di ricerca prosegue e con una stretta sulla città adriatica, dove è stato avvistato per l’ultima volta l’uomo, persona molto conosciuta in paese – a Santa Croce di Magliano – e reputata da tutti tranquilla e posata.

La famiglia, in modo particolare la sorella (Macolino non è sposato e non ha figli) è preoccupata anche per il carattere abitudinario di Salvatore, ritenuto lontano da comportamenti istintivi e irrazionali. Le ricerche, con l’ausilio della protezione civile, delle unità cinofile e dei carabinieri della Compagnia di Larino, proseguono.