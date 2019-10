Schianto in galleria, muore sul colpo uno dei conducenti: aveva quasi 91 anni

Un incidente tremendo in galleria. Una persona deceduta e altre due ricoverate in gravi condizioni al Veneziale di Isernia. È il bilancio drammatico dello schianto che si è verificato tra due utilitarie, una Panda e una Uno, nella tarda mattinata di oggi 2 ottobre. Un incidente che sembra evocare la classica beffa del destino perché la vittima, Guido Notardonato, residente a Castel San Vincenzo, aveva quasi 91 anni.

Era lui a guidare l’auto che, secondo le primissime informazioni ancora in attesa di una conferma ufficiale, avrebbe sbandato occupando lo spazio della carreggiata opposta e andandosi a schiantare bruscamente contro l’altra Fiat. Un impatto che non ha lasciato scampo al conducente, per il quale i soccorsi sono stati inutili.

La coppia di anziani procedeva verso Isernia e stava percorrendo la strada statale 652 tra Colli al Volturno e Rocchetta. Il sinistro, sulle cui cause sono al lavoro gli inquirenti tramite Polizia Stradale e Carabinieri, si è verificato nella galleria “casa Lorenzo”.

I soccorsi sanitari, intervenuti insieme con le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell’anziano al volante. La moglie è stata trasferita in ospedale con codice rosso, come pure la conducente della Fiat Uno, anche lei giudicata in condizioni molto serie.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di ricostruzione della dinamica e recupero mezzi, e soprattutto evitare nuovi rischi al traffico, visto che il sinistro avvenuto dopo le ore 11 si è consumato in galleria, in un tratto già di suo più critico.

Il magistrato ora valuterà il da farsi, sebbene sia improbabile l’autopsia sulla salma dell’anziano.

L’uomo secondo quanto si apprende guidava regolarmente la vettura malgrado avesse superato i 90 anni.

