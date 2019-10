Santa Croce, un grazie speciale per don Angelo Castelli

Ci hai insegnato ad aprire il cuore, a farci prossimo per gli altri, senza clamore, senza esibizioni, tutto con serenità e umiltà. Hai fatto così tanto per noi senza aspettarti nulla in cambio, anzi, rimanevi stupito davanti ai gesti di riconoscenza e di affetto nei tuoi confronti. Hai asciugato tante lacrime, confortato tanti cuori e di ogni casa conoscevi ogni speranza, ogni desiderio, ogni sofferenza. Grazie “don” per tutti gli anni – pochi veramente – che hai trascorso con noi aiutandoci a crescere e ad amare sempre più Dio. Grazie “don” per tutto ciò che hai fatto e che hai detto, anche per le cose non dette ma che ognuno di noi sapeva. Grazie “don” Angelo per essere stato padre, fratello, amico di tutti coloro che hai incontrato sul tuo cammino sulle strade di Santa Croce. Grazie anche perché resti con noi!

(Comunità parrocchiale Sant’Antonio di Padova)