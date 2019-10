Sanità, al vertice dell’Asrem torna Gennaro Sosto. Incarico fino al 31 dicembre

“Il presidente della Regione da cui proviene (Donato Toma, ndr) ci ha chiesto di prestarglielo per qualche giorno, staranno in crisi di astinenza. Ma questo conferma che abbiamo impiegato una persona di grande competenza, professionale e umana”: con queste parole pronunciate con il consueto stile ‘pepato’ il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ieri mattina ha anticipato quello che sarebbero avvenuto in serata a Campobasso.

Ieri (28 ottobre) la Giunta regionale ha votato una delibera per nominare Gennaro Sosto al vertice dell’Azienda sanitaria regionale che l’ingegnere aveva lasciato agli inizi di agosto per accettare l’incarico all’Asl 3 di Napoli, “una delle più difficili da guidare”, ha confermato lo stesso De Luca. Il 1 settembre l’addio al Molise.

All’Asrem però è un momento delicato, c’è una fase di transizione da governare: il 31 ottobre scade anche l’incarico del direttore sanitario Antonio Lucchetti, il quale in queste ultime settimane ha svolto il ruolo di reggente. E per evitare che l’Azienda sanitaria restasse senza una guida Toma ha chiesto il ‘favore’ a De Luca.

Sosto, dunque, torna nella nostra regione ma per soli due mesi: l’incarico affidato dal governatore Toma scade il 31 dicembre, ma potrebbe anche finire prima. “Nel momento in cui viene nominato il nuovo direttore generale, Sosto decadrà dall’incarico”. Il 5 novembre del resto si riunisce la commissione che dovrà valutare i curriculum dei 20 candidati che hanno risposto all’avviso della Regione Molise per scegliere il sostituto di Sosto.