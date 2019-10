Negli ultimi tempi, soprattutto in seguito alle tragedie avvenute durante gli eventi pubblici, si parla molto di safety e security e delle radiocomunicazione all’interno degli eventi: una materia ostica, spesso di difficile applicazione perché poco conosciuta. Per questo i volontari dell’associazione Sae 112 Onlus di Termoli hanno organizzato il corso ‘Radiocomunicazioni negli eventi di rilevante impatto locale, safety e security’ riservato ai volontari degli enti del terzo settore del territorio molisano e finanziato dal Centro di Servizio per il Volontariato del Molise.

L’obiettivo del corso è quello di fornire le competenze e le tecniche necessarie per operare nell’ambito della comunicazione radio, in particolare durante lo svolgimento di eventi di rilevante impatto locale assicurando la massima sinergia interistituzionale attraverso la collaborazione con tutti gli enti e le autorità preposti, in accordo con quanto previsto dal D.Lgs 81/08 sulla sicurezza.

L’appuntamento con la formazione è per domani, sabato 26 ottobre, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 20.30 presso la sede del Sae 112 Onlus – Sistema Assistenziale Europeo Onlus di via G. Perrottaa a Termoli (stabile officina dell’ex istituto tecnico Nautico). Per informazioni contattare il 340 7221112 o scrivere una e-mail a sae112onlus@gmail.com