Sabato sera di sangue sulla ss 17: perdono la vita un 19enne e un uomo di 77 anni. In coma un minore

Un sabato sera di sangue sulle strade molisane. Ancora un incidente mortale, ancora una volta sulla statale 17.

Il dramma si è consumato all’altezza del bivio per Bojano poco prima delle 20, quando si è verificato un violento impatto nel quale sono rimaste coinvolte tre auto. Una di queste, una Punto, è stata quasi sventrata, semi distrutta dallo scontro. Tanto da ‘abbattere’ un palo che si trovava sul bordo della carreggiata. Divelto pure un pezzo del guardrail. E poi, pezzi di vetri e carrozzeria sparsi ovunque sull’asfalto. Questo il terribile scenario che i soccorritori si sono trovati davanti agli occhi quando hanno raggiunto il luogo dell’incidente.

Il bilancio del frontale sulla statale 17, che è rimasta chiusa al traffico durante le complicate operazioni di soccorso, è gravissimo: un anziano di 77 anni e un giovane di 19 hanno perso la vita. Inutili i soccorsi del personale sanitario giunto sul posto con le ambulanze inviate dal 118.

Gravi anche i tre feriti, due trasportati in ospedale in codice rosso e uno in codice giallo (media gravità).In particolare destano preoccupazione le condizioni di salute di un ragazzino di 14 anni che, stando alle prime notizie, è stato trasportato d’urgenza al Cardarelli di Campobasso e ricoverato nel reparto di Rianimazione: è in coma.

Sul posto anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Campobasso e i Carabinieri della stazione di Bojano. A questi ultimi toccherà ricostruire le cause di quello che agli investigatori è sembrato un frontale. Un incidente che ha provocato finora due vittime su una delle strade più importanti della regione, arteria di collegamento verso i comuni dell’area matesina e verso Isernia. La velocità? Una distrazione? Un sorpasso azzardato? Intanto ci sono due vite spezzate, una delle quali nel fiore degli anni e due famiglie distrutte in quello che sembrava un normale sabato sera.

Infine ci sono le famiglie che stanno pregando per i feriti gravi, a cui stanno provando a salvare la vita i medici dell’ospedale Cardarelli.