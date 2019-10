Sabato sera da ‘brividi’ per gli automobilisti, nuova raffica di multe in centro

Probabilmente non pensavano in un nuovo blitz della Polizia Municipale e ieri sera, 27 ottobre, hanno tranquillamente parcheggiato in sosta vietata o nell’area pedonale. Poi la brutta sorpresa: gli agenti in azione e l’inequivocabile foglietto sul cruscotto della vettura.

Vigili urbani in azione ancora una volta durante il sabato sera campobassano per sanzionare gli automobilisti indisciplinati che avevano lasciato la macchina in piazza Prefettura e davanti villa Flora. L’amministrazione, del resto, ha preannunciato un inasprimento dei controlli per contrastare abitudini ‘incivili’.

“I controlli saranno replicati con continuità nell’ambito di un programma già stilato, con particolare attenzione alle occupazioni abusive”, avevano riferito dal Municipio.

Il nuovo governo cittadino dunque ha deciso di rafforzare l’opera di presidio del territorio e il controllo di decine di persone per arginare e man mano contrastare le situazioni di degrado che possono deteriorare la qualità della vita in alcune zone della città come spesso lamentato da tanti cittadini finanche in esposti destinati alle autorità locali.