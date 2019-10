Riprendono i lavori di rifacimento dei marciapiedi, divieto di sosta in molte strade del centro urbano

Il Comune di Campobasso ha emanato un’ordinanza di Polizia Stradale in merito al “Piano Manutenzione Strade comunali – Ripristino marciapiede”.

Il settore Lavori Pubblici aveva infatti emesso una nota nella quale si comunicavano i lavori di ripristino marciapiede in Corso Bucci, via Nobile, via Gazzani e via Papa Giovanni XXIII, stabiliti in una perizia di variante e appaltati alla ditta “Costruzioni Allegretti dei F.lli Allegretti Mfc snc”.

Dunque visto che i lavori in questione impegneranno le strade in questione per novanta giorni e considerata la necessità di procedere al completamento dell’opera appaltata perché a carattere di urgenza, da domani – lunedì 21 ottobre – sarà applicato il divieto di sosta fino al completamento dell’opera lungo: Corso Bucci (sopraelevata); via Nobile (ambo i lati); via Gazzani (lato destro a salire); via Papa Giovanni XXII (lato destro a scendere).

La ditta esecutrice provvederà ad apporre la segnaletica prevista sia dal codice della strada, almeno 48 ore prima l’inizio dei lavori e ad approntare tutte le misure che garantiscono la sicurezza della circolazione.