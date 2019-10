Il Rally del Molise parla molisano: per la terza edizione di fila ad esultare è il grande Giuseppe Testa che si aggiudica la 24esima edizione in tandem con Bizzocchi. “E’ stata una bellissima gara, dura e molto tirata. Sono soddisfatto e spero di togliermi sempre più soddisfazioni. Il mio sogno è il mondiale, se arriverà sarò felicissimo se non arriva mi accontenterò comunque… Per un molisano è un grande risultato affermarsi a livello nazionale e internazionale, per fortuna il movimento sta crescendo e stiamo facendo buone cose”.

Secondi assoluti si sono piazzati Silva e Pina, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti Solitro e Porzio. Ottima prestazione per diversi molisani, su tutti Nicola Rivellino con Fratianni che sono giunti quarti di categoria ma al termine di una gara anche sfortunata: la seconda posizione era in tasca ma c’è stato un testacoda che ha fatto perdere ben trenta secondi. Un quarto posto grazie al quale comunque si sono messi alle spalle diverse auto più potenti. Una gara estenuante, che soddisfa il team molisano.