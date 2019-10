Rally del Molise, feste di S. Francesco e Madonna del Rosario: divieti e strade chiuse

Ci saranno diverse limitazioni al traffico, divieti di sosta e strade chiuse in occasione del 24esimo Rally del Molise in programma questo fine settimana tra Campobasso e la Gildonese.

Dalle ore 6 del 3 ottobre alle ore 2 del 6 ottobre sarà vietata la sosta e sarà chiusa al traffico l’area dell’ex stadio Romagnoli. Stesso provvedimento per via Albino.

Sosta vietata inoltre, dalle ore 8 del 5 ottobre fino al termine della manifestazione sportiva, in via Trivisonno. Invece dalle ore 6 del 5 ottobre fino alle ore 22 del 6 ottobre saranno off limits piazza Vittorio Emanuele, via Cavour (per 8 stalli di sosta a partire dal civico n. 55); piazza della Vittoria (parcheggio piazzetta); piazza V. Emanuele II (nel tratto da piazza D’Ovidio all’ incrocio tra via Pietrunto e Corso Vittorio Emanuele II).

Invece saranno chiuse al traffico dalle ore 8 del 5 ottobre fino al termine della manifestazione sportiva via Trivisonno; viale Mons. Bologna (dalla rotatoria di via Kennedy a Via Gazzani); viale Manzoni (dall’incrocio tra via Leopardi e via Trivisonno). Dalle ore 6 fino alle ore 20 del 5 ottobre saranno chiuse piazza V. Emanuele II (da piazza D’Ovidio all’incrocio tra via Pietrunto e corso V. Emanuele II) e via De Attellis. E’ consentito il transito e la sosta, in corso V. Emanuele, solo ai veicoli partecipanti al 24° Rally del Molise, dalle ore 8.00 del 5 ottobre alle ore 24.00 del 6 ottobre.

Cambiamenti alla circolazione sono previsti anche in occasione della festività di San Francesco d’Assisi e San Pio. Il 4 ottobre, durante la processione organizzata dalla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, sarà sospesa temporaneamente la circolazione in Piazza San Francesco, Via Montenevoso, Via Monte San Gabriele, Via Monte San Michele, Via Montegrappa, Via Montello, Via Piave, Via XXIV Maggio, Via Mazzini, Via XXV Aprile, Parco dei Pini, Via Ins. D’Ungheria.

Invece dal 4 al 6 ottobre, in occasione dei festeggiamenti per la Madonna del Santissimo Rosario, sarà in vigore il divieto di transito e di sosta in contrada Camposarcone (area di svolgimento degli eventi) eccetto per le forze di polizia, mezzi di soccorso ed autorizzati.