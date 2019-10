Rally del Molise, 58 equipaggi ai nastri di partenza per la 24esima edizione

E’ stato pubblicato l’elenco degli iscritti del 24° Rally del Molise in programma per i prossimi 5 e 6 ottobre, gara valida come ultimo appuntamento dell’anno per la Coppa Aci Sport settima zona.

Sono ben 58 gli equipaggi (qui l’Elenco Iscritti 24° Rally del Molise) iscritti all’edizione numero ventiquattro del Rally del Molise, e tra essi spiccano ben sei vetture di classe R5, tutte Skoda delle quali 3 Fabia, 2 Fabia Evo e la debuttante Skoda Evo 2019 affidata al Campione Mondiale Max Rendina, con alle note Mario Pizzuti.

Con il numero 1 partirà il pilota molisano – Giuseppe Testa – vincitore delle due precedenti edizioni del Rally, con a fianco Massimo Bizzochi. Alla guida delle altre R5 Andrea Minchella con Daniele Renzetti, Marco Silva con Giovanni Pina, Bartolomeo Solitro con Alberto Porzio, ed infine un equipaggio molto particolare composto dal molisano Fabrizio Luzzi e dalla sua navigatrice Clarissa Chiacchella. Sulla loro auto, che partirà con il numero 6, Fabrizio e Clarissa avranno l’adesivo della mela dell’AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla, per far conoscere a piloti e spettatori la sclerosi multipla. E Clarissa è al Rally del Molise per gridare a tutti lo slogan IoMELAgioco, perché Clarissa è lei stessa malata di sclerosi multipla e intende far capire a tutti che anche una malata di sm può fare la navigatrice ed un pilota può tranquillamente fidarsi di una malata di SM. Un’occasione importante per sensibilizzare tutti ad aiutare la ricerca.

Il più anziano del gruppo di piloti è il settantenne Addolorato Giancola, veterano dei rally.

Ai nastri di partenza ci sarà anche il team Molisia/Molise Racing (in foto).

Oltre all’elenco Iscritti è stato pubblicato anche l’Albo d’oro del Rally del Molise, dal 1976 al 2018, che annovera piloti importanti che hanno fatto la storia del rallysmo e tanti che corrono ancora oggi e che saranno anche presenti al 24° Rally del Molise.