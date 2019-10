Rally del Molise, circolazione sospesa su ss 17 e sp 162. Strade chiuse a Campobasso

Nel fine settimana ci sarà qualche variazione alla circolazione automobilistica non solo a Campobasso, ma anche sulla statale 87 e sulla provinciale 162, entrambe interessate dalla 24esima edizione del Rally del Molise in programma domani e domenica (5 e 6 ottobre).

Disposizioni in tal senso sono arrivate dalla Prefettura di Campobasso: “Allo scopo di garantire l’ordinato svolgimento della competizione, la sicurezza e la pubblica incolumità degli intervenuti, è stata disposta la sospensione della circolazione, in entrambi i sensi di marcia, sui tratti della SS. 17 e della SP. 162 interessati dal percorso di gara. La sospensione decorrerà, il giorno 5 ottobre, dalle ore 18 alle ore 24, il successivo 6 ottobre decorrerà dalle ore 7 e per l’intera durata della gara”.

A Campobasso, invece, saranno chiuse numerose strade o la circolazione sarà limitata. Sarà inoltre off limits il parcheggio dello stadio di contrada Selvapiana.

L’ultima novità comunicata oggi (4 ottobre) dal Comune riguarda via Trivisonno; viale Mons. Bologna (dalla rotatoria di via Kennedy a Via Gazzani); viale Manzoni (dall’incrocio tra via Leopardi e via Trivisonno). Tali arterie resteranno chiuse dalle ore 14 di domani, 5 ottobre, per evitare disagi al traffico essendo questo uno snodo nevralgico per raggiungere le scuole della zona.

Invece, dalle ore 6 del 3 ottobre alle ore 2 del 6 ottobre sarà vietata la sosta e sarà chiusa al traffico l’area dell’ex stadio Romagnoli. Stesso provvedimento per via Albino.

Dalle ore 6 del 5 ottobre fino alle ore 22 del 6 ottobre saranno off limits piazza Vittorio Emanuele, via Cavour (per 8 stalli di sosta a partire dal civico n. 55); piazza della Vittoria (parcheggio piazzetta); piazza V. Emanuele II (nel tratto da piazza D’Ovidio all’ incrocio tra via Pietrunto e Corso Vittorio Emanuele II).

Infine, sempre dalle ore 6 fino alle ore 20 del 5 ottobre saranno chiuse piazza V. Emanuele II (da piazza D’Ovidio all’incrocio tra via Pietrunto e corso V. Emanuele II) e via De Attellis. E’ consentito il transito e la sosta, in corso V. Emanuele, solo ai veicoli partecipanti al 24° Rally del Molise, dalle ore 8.00 del 5 ottobre alle ore 24.00 del 6 ottobre.