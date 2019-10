Campobasso è stata premiata per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi metallici. Il riconoscimento è stato consegnato questa mattina all’assessore comunale all’Ambiente, Simone Cretella, dal responsabile comunicazione e relazione esterne del Consorzio Ricrea, Roccandrea Iascone. Presente anche Gianfranco Spensieri, presidente della Sea, la società che gestisce il ciclo dei rifiuti urbani nel capoluogo di regione.

In città, per i prossimi tre giorni, gli Aludays e Capitan Acciaio aiuteranno i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo degli imballaggi metallici. In piazza Vittorio Emanuele II è stato allestito lo stand ALUDAYS da CIAL, dove i cittadini saranno messi alla prova in merito alle loro abilità da "buoni ricicloni" con alcuni giochi e momenti di coinvolgimento e premiati con simpatici gadget realizzati in alluminio riciclato. Presso lo stand RICREA, invece, saranno proposti giochi e quiz sulla raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e il laboratorio ludico-ricreativo "RICREA il tuo giocattolo", dove bambini e ragazzi potranno realizzare un proprio giocattolo attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio.

Soddisfatto l’assessore Cretella: “Questo premio è un punto di partenza per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi: Campobasso deve fare passi in avanti sulla raccolta differenziata”.