Piccoli studenti virtuosi crescono. Succede a Guglionesi dove le scolaresche della quarta elementare del locale Istituto Omnicomprensivo, accompagnate dalle loro insegnanti, hanno presentato al Sindaco di Guglionesi Mario Bellotti la loro proposta di incentivare i punti di raccolta degli oli esausti nel territorio comunale.

“Il riciclo dell’olio esausto – il messaggio degli studenti consegnato agli amministratori comunali – aiuterebbe a risolvere il problema dell’inquinamento dei mari, oltre ad educare tutte le persone a diventare dei buoni cittadini. I ragazzi hanno donato inoltre all’Amministrazione comunale di Guglionesi un cartellone, da loro autografato, con su scritto lo slogan “I rifiuti & il riciclo. I rifiuti sono un prodotto della mente, solo la mente può ridurli, differenziarli, valorizzarli”, oltre ad una confezione di detergenti naturali.

Un momento importante in cui gli amministratori si sono potuti confrontare con i piccoli cittadini. E che in realtà non è un caso isolato perchè tempo a settembre fu la volta del progetto sui contenitori delle pile esauste – proposto dagli studenti delle medie – ad essere realizzato dall’Amministrazione.

“Accogliamo con entusiasmo la vostra bella iniziativa – la promessa del Sindaco di Guglionesi – e appenderemo nella casa municipale il vostro quadro-cartellone, tra i quadri della raccolta del professor Corrado Gizzi. Voi siete la nostra speranza perché sarete gli amministratori del prossimo futuro. Per me sono giorni di formazione con voi, per capire l’importanza di amministrare bene un territorio e una comunità insieme”.

Al termine dell’incontro, l’immancabile foto ricordo delle scolaresche e degli insegnanti con il primo cittadino e con la Presidente del Consiglio comunale Stefania Addesa.