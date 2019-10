Quanto tempo viene trascorso dagli italiani su internet e come impiegano il loro tempo libero online?

Gli italiani trascorrono in media 6 ore e 4 minuti al giorno su internet.

E’ il dato divulgato da una ricerca condotta da Wearesocial.com in collaborazione con Hootsuite , una delle varie piattaforme disponibili online imprescindibili per ogni community manager per organizzare, programmare e monitorare una social media strategy.

Il dato stupisce se si calcola che rappresenterebbe un totale di oltre 3 mesi ininterrotti all’anno trascorsi navigando su internet per l’infinità di attività che siamo soliti ormai realizzare online.

Gli adolescenti sarebbero la popolazione più iperconnessa e trascorrono il tempo online principalmente guardando video su Youtube. Questa piattaforma e Facebook sono quelle più visitate anche dagli adulti che passano in media un’ora e 51 minuti su social network.

I 35 milioni di italiani attivi sulle reti sociali cercano soprattutto svago e distrazione su queste piattaforme e un formato nato di recente, le “stories”, è stato capace di coinvolgere il grande pubblico e abituarlo a un format video breve e diretto.

Si stima che ogni italiano abbia in media 7 profili su social network diversi.

Tra i 5 siti più visitati dagli italiani, al quinto posto compare Amazon.it a indicare che anche le modalità di acquisto si sono trasformate negli ultimi anni. E’ sempre più comune affidarsi a internet ed a e-commerce per procurarsi ciò di cui si ha bisogno, da elettrodomestici a abbigliamento e persino alimenti.

Secondo la ricerca 2 italiani su 3 effettuano acquisti o pagamenti online e il 42% di essi lo fa tramite dispositivi mobile. Sono proprio il cibo e l’arredamento le categorie più in crescita negli ultimi tempi per quanto riguarda l’acquisto online.

Anche l’ambito del gaming, che coinvolge soprattutto i giovanissimi, è un aspetto di internet che non va sottovalutato, la metà degli italiani utilizza internet per giocare attraverso smartphone o PC.

All’interno di questo settore si trovano anche i casino online, piattaforme in cui è possibile giocare partite di poker, roulette o blackjack o tentare la fortuna con le slot con jackpot.

Dall’avvento di internet non è più necessario recarsi a un casinò o a una sala giochi fisica per intrattenersi con questo genere di attività, basta avere a disposizione una connessione online per poter partecipare a partite multigiocatore comodamente da casa e a qualsiasi ora del giorno e della notte.

E’ interessante e a tratti preoccupante notare come una recente ricerca dell’ente inglese Yougov ha evidenziato che circa 6 ragazzi su 10 in età compresa tra i 18 e i 29 vanno a dormire in compagnia dello smartphone e oltre il 50% di loro sperimenta stati d’ansia quando il proprio dispositivo resta senza batteria, credito o connessione alla rete.

I ragazzi nella fascia di età tra i 18 e i 25 anni sono quelli più a rischio di sviluppare una dipendenza dalle tecnologie, soprattutto se soffrono di problemi di autostima o se presentano difficoltà nelle relazioni sociali. E’ quanto a riscontrato una ricerca effettuata dall’Università di Granada. La necessità di essere iperconnessi nasconderebbe un bisogno di sentirsi in contatto con il prossimo, anche se attraverso uno smartphone.