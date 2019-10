Inaugurazione in grande stile, con un gran colpo d’occhio giallo-rosso, per la nuova sede del Sae 112 a Termoli. Il locale di via Perrotta, nei pressi dell’ex Istituto Nautico, è stato infatti ristrutturato ed ammodernato per offrire un servizio ancora più puntuale a cittadini e istituzioni.

L’associazione, che opera nel mondo della protezione civile e che è l’acronimo di Sistema Assistenziale Europeo 112, è nata a Termoli circa 10 anni fa e oggi i suoi volontari sono circa 50. La sede centrale è quella di Termoli ma ve ne sono due decentrate a Trivento e San Martino in Pensilis.

A fare gli onori di casa, oggi 27 ottobre, il presidente Matteo Gentile che ha voluto sottolineare l’impegno alacre dei volontari per realizzare la nuova ‘casa’ e dotarla di tutto quanto necessario. Il progetto del Sae 112, onlus che si avvale dei contributi del 5×1000, è supportato dal Comune e dalla Regione. Per il primo, erano presenti gli assessori Silvana Ciciola e Michele Barile, la consigliera Fernanda De Guglielmo e il dirigente ai Lavori Pubblici Gianfranco Bove, mentre per la Regione è intervenuto il funzionario della Protezione Civile Angelo Del Gesso.

Tante anche le autorità presenti – a partire dai Vigili del Fuoco con il Comandante Aldo Ciccone – per quello che è e sarà “un servizio di supporto alla città che farà sì che le Istituzioni possano lavorare meglio”, così Matteo Gentile prima del tradizionale taglio del nastro.

Nastro benedetto da don Gianfranco Lalli che, dopo aver recitato un passo del Vangelo secondo Matteo, ha rimarcato l’opera svolta dal Sae 112 per la comunità e la sua tensione a soccorrere il prossimo. “Siete operatori di misericordia, a servizio dei cittadini. C’è bisogno di un nuovo umanesimo, pertanto vi chiedo di farvi missionari di una umanità nuova”.

La struttura, su due piani, ha tutto il necessario per rispondere efficacemente alle emergenze e alle calamità che potrebbero verificarsi sul territorio. Oltre a una capiente sala riunioni, fiore all’occhiello della struttura è la nuova sala operativa che, attraverso radio, ripetitori, ricetrasmittenti e sistemi satellitari è in grado di coprire l’intero territorio nazionale. Presenti anche alcuni operatori di Meteo in Molise che collaboreranno con il Sae112 e, attraverso le stazioni meteo, potranno monitorare pressochè in tempo reale tutte le varie zone del Molise. Sala che peraltro è collegata con tutte le Protezioni civili d’Italia e con le stesse Prefetture.

A seguito della cerimonia, del giro della struttura e dell’immancabile brindisi, gli intervenuti hanno anche potuto assistere ad una simulazione nella sala operativa. Dopo l’inaugurazione istituzionale, oggi pomeriggio dalle 17 la nuova sede del Sae 112 aprirà le sue porte alla cittadinanza per un inedito ‘open day’.