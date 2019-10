Premio nazionale di poesia: menzione speciale per la campobassana Paola di Toro

S’intitola “Esercizio di adorazione” il componimento che ha ricevuto una speciale menzione all’interno del concorso nazionale di poesia e narrativa “Città di Conza della Campania”.

Paola di Toro, 44enne campobassana, ha ricevuto la pergamena nella sala consiliare di Conza il 28 settembre scorso durante una cerimonia sentita e partecipata non solo per la qualità del premio ma anche per una prestigiosissima giuria chiamata a selezionare le opere. Il suo riconoscimento precede di appena qualche giorno la manifestazione che si è tenuta proprio oggi a Guardialfiera dove è stata celebrata la giornata mondiale della poesia.

In queste cinque edizioni il premio “Città di Conza della Campania” si è affermato nel panorama italiano e non solo: i risultati della scorsa edizione, per esempio, sono stati riportati sul mensile internazionale di cultura poetica “Poesia” (Crocetti Editore). Segno inequivocabile di una crescente attenzione per il concorso che quest’anno vantava nomi del calibro di Franco Arminio, Wanda Marasco (presidente) e Maria Grazia Calandrone in giuria.

Tre le sezioni: libri di poesie editi e inediti, poesie a tema libero edite ed inedite (quella a cui ha partecipato Paola di Toro) e infine la sezione del racconti che ha visto, tra i premiati, anche il fratello del noto attore italiano Michele Placido.

Ecco la poesia Esercizio di adorazione che ha affascinato i giudici.

C’è sempre un noto devoto e

carnale.

Ora che sono solida

tutta angoli e smussature

certezza di roccia.

Non tremo di dolore

per le spine.

Ci sono le mani

questo inchinarsi l’una nell’altra.

Ringraziarsi, aggrapparsi amarsi.

Se per un attimo solo riuscissi

ad immergermi nel mare della sera,

come tutte le cose terrestri,

ora bagnate d’oltremare,

e diluire le grida,

il clamore, i battiti,

trovare

una pace subacquea

un silenzio da abisso.

E invece risalgono la corrente

vengo a galla, annaspo.

La mia inquietudine è schiuma

sulle creste ripide delle nuvole.

Ma io, non mi ritrovo quasi mai

così sola, così limpida.

Spoglia di tutto, del tremore.

Con tutta la pace del vostro sonno

allargata nei polmoni.

Ora sono spazio bianco intonso,

i pensieri fanno genuflessione

alla purezza

e si affacciano sul rigo.

Sul filo della luce, gli uccelli

cominciano a scrivere.

Con zampe sottili telegrafiche

a piccoli segni leggeri.