Politica in Italia, quali prospettive? Lunedì al Fulvio il Prof. D’Alimonte

L’Aut Aut Festival continua con un altro ospite d’eccezione. Lunedì 28 ottobre il Teatro Fulvio di Guglionesi ospita Roberto D’Alimonte, che dalle 18.30 in poi parlerà, intervistato dalla curatrice del Festival Valentina Fauzia, del tema ‘Politica in Italia, quali prospettive?’.

Il prof. D’Alimonte, noto politologo italiano, è nato proprio a Guglionesi, e dopo la laurea in Scienze politiche all’Università degli Studi di Firenze con Giovanni Sartori, si è specializzato all’Università di Harvard e a Berkeley.

Ha insegnato alla Stanford Graduate School of Business ed è stato visiting professor nella Università di Yale e in quella di Stanford.

Dal 2005 dirige il Centro Italiano Studi Elettorali (CISE). Collabora con il quotidiano economico Il Sole 24 ORE.

Nel luglio 2014 diventa direttore del dipartimento di Scienze Politiche della LUISS “Guido Carli”.

È considerato il “padre dell’Italicum” e ha al suo attivo moltissime pubblicazioni

sul tema del maggioritario e la legislazione elettorale.

L’evento è ad ingresso libero.