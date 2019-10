Pazzie e cose strane pur di far marketing: ad Halloween (soprattutto) ci sta!

Oscar Wilde sosteneva: “Non importa che se ne parli bene o male; l’importante è che se ne parli”. In un certo senso il dandy più famoso al mondo aveva ragione, ma non proprio al 100%. Nel mondo del marketing in particolare è sicuramente importante che di un’azienda si parli, ma se ne dovrebbe parlare o in modo positivo, o con stupore. L’effetto sorpresa, di per sé, non è negativo, infatti, ma anzi è quel qualcosa che consente talvolta ad un’azienda di distinguersi fra tutte le altre.

Un esempio lampante degli ultimi anni parlando proprio di marketing, è stato Taffo. Un’agenzia funebre che ha affrontato il tema della morte con un’amara ironia che ha fatto sorridere tutti e che oggi ha reso questo brand famosissimo. Il bizzarro, lo strano, il folle, quindi, se ben studiato non ha alcun rischio reputazionale, ma anzi è un elemento extra di lancio per un brand o una particolare promozione.

Il periodo di Halloween, tipicamente caratterizzato dalle stranezze, è per molti brand il momento giusto per osare. Un altro esempio, questa volta più attuale, di marketing bizzarro è l’offerta Black Friday per Halloween di Webenjoy, un’ agenzia marketing Padova.

Bizzarro, ma interessante!

Nell’offerta proposta si utilizza una terminologia molto diretta e viene sfruttata al meglio l’ironia a tema “mostruoso” come solo ad Halloween si può fare. La tipologia di caratteri (lugubri), i colori anomali per una pagina promozionale (il rosso) e le immagini associate a tale proposta (uno zombie) completano un quadro sorprendentemente perfetto e a tema.

Per vedere l’efficacia questa offerta per campagne promozionali per aziende bisognerà attendere, anche se sicuramente lo sarà visto che in effetti è allettante. Il cliente, infatti, non rischia nulla visto che se la campagna non soddisfa o non piace, semplicemente non va pagata.

Sapersi distinguere: una necessità!

In un settore dove oggi la concorrenza è tanta, distinguersi non è solo utile, ma proprio necessario. È per questo motivo che bisogna tirare fuori tutta la fantasia che si possiede, sfruttando ogni buona occasione (come Halloween) per “tentare l’assalto” alla clientela. Per farlo al meglio, ovviamente, non si può pretendere di farlo da sé, a meno che non si abbiano reali competenze di marketing.

Un’agenzia di digital marketing è quello che ci vuole per gestire l’attività promozionale di un’azienda di qualunque settore, nonché per fare branding. La reputazione di un brand, nel nostro Paese, è ancora oggi troppo sottovalutata, quando invece è fondamentale e incisiva sul business aziendale.

Non è un caso se in altri Paesi europei, ad esempio, esistono assicurazioni sul rischio reputazionale. In un mondo dove il passaparola grazie al boom dei Social Network è tornato ad essere tanto utile, quanto pericoloso, sotto il punto di vista del marketing, è importante tutelarsi e prendersi cura del proprio brand.

Il caro Oscar Wilde, insomma, aveva ragione fino a un certo punto e probabilmente non aveva un’azienda. Sì alle bizzarrie e alle follie nel marketing, con il giusto controllo di personale esperto; no alla sottovalutazione del brand aziendale e al fai da te di mani inesperte!