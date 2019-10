Domenica di eventi la prossima a Ripalimosani. In programma due belle manifestazioni da vivere in ogni momento della giornata: la passeggiata gastronomica nei dintorni del paese e la castagnata in piazza sia al mattino sia alla sera.

‘Ripasseggiando & Assaggiando’: questo il primo evento organizzato dall’ADS Ripa, prenderà il via alle 8.30 nella piazza del paese con le ultime iscrizioni e una golosa colazione in compagnia; la passeggiata terminerà a pranzo, al convento con un menu gustoso e salutare. Ma non basta: quest’anno c’è anche un contest fotografico legato all’evento: basta mettere in azione lo smartphone, crea una storia su instagram e taggare ASD RIPALIMOSANI 1963: la foto più significativa che si aggiudicherà un fantastico premio.

Per chi invece vorrà alzarsi con calma sempre in piazza dalle 10 ci sarà la tradizionale ‘Castagnata‘ giunta alla sua edizione numero 29, organizzata dal circolo Ripa Club, che devolverà come sempre il ricavato della manifestazione in beneficenza. Ma la castagnata continuerà nel pomeriggio, quando accanto alle ottime caldarroste si potranno gustare gli ormai classici e attesi panini con salsiccia o pancetta fresche di brace.