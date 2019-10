Partita da Avellino la coppa Italia femminile: due vittorie per le Hammers

Partita ad Avellino la Coppa Italia di rugby a 7 femminile, girone Campania e Molise, per la stagione 2019/2020. Dopo una lunga estate che ha visto le campobassane impegnate nel ritiro di Decorata prima e in quello di Boscotrecase (NA), le rossoblù si sono fatte trovare pronte per il primo impegno di ieri, 13 ottobre, al Campo Manganelli. Quattro le squadre partecipanti alla tappa: Zona Orientale Salerno, Arechi, Partenope Napoli e Hammers Campobasso. Le rugbiste si sono date battaglia sul campo sotto un sole estivo. Vincitrice della tappa la Zona Orientale a punteggio pieno dopo l’intera mattinata di gare.

Per le Hammers di Coach Roberto Fatica ottime le prestazioni contro Arechi e Partenope chiuse con risultati netti, rispettivamente 31-0 e 32-0, discorso diverso per l’ultima gara con le salernitane chiusa con una vittoria di misura di quest’ultime dopo un testa a testa molto avvincente. Ottimista il capitano Giovanna Cece “siamo arrivate un po stanche al confronto con Zona Orientale, con un calendario un po’ più favorevole, avremmo potuto far incidere il nostro maggior peso in mischia. Ma non ci scoraggiamo, siamo solo all’inizio e abbiamo ancora tante ragazze da far esordire in un campionato che sono sicura ci darà tante soddisfazioni quest’anno”.

Anche sul fronte juniores è ripreso il campionato under 18, che ha visto i Campobassani Tullo, Passarelli e Iacovelli distinguersi in una partita difficile tra il IV Circolo Benevento e i Dragoni San Giorgio. I tre ragazzi, espressione del settore giovanile rossoblù, rinforzano proprio il Team del IV Circolo, Società sportiva con cui è improntata una collaborazione da diversi anni. Sempre a lavoro, ha dichiarato presidente Suliani, per portare avanti il progetto Rugby Campobassano e Molisano aperto a vecchi e nuovi appassionati che potranno incontrarci e provare questo nobile sport sul terreno del Vecchio Romagnoli.