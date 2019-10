Parte un colpo dal fucile, cacciatore ferito durante una battuta in un bosco

Potrebbe essere stato un colpo partito accidentalmente dal fucile, ma sono ancora tutte da chiarire le cause dell’incidente di caccia avvenuto questa mattina – 27 ottobre – nei boschi vicino a Ripabottoni.

In questa zona impervia si era ‘avventurato’ un uomo che aveva approfittato della calda giornata di sole per dedicarsi per qualche ora all’attività venatoria. Poi la disavventura: un proiettile sarebbe inavvertitamente partito dall’arma che aveva con sè ferendolo ad un polpaccio.

Intorno alle 10 la telefonata al 118. Il cacciatore è stato prontamente soccorso dal personale sanitario arrivato con un’ambulanza sul posto assieme ai vigili del fuoco del Comando provinciale di Campobasso e ai Carabinieri di Larino che stanno raccogliendo gli elementi necessari per ricostruire la vicenda. In base alle prime informazioni, sembra che l’uomo fosse da solo e le sue condizioni di salute non sembrano essere gravi.

(foto archivio)