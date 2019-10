Trovare un parcheggio è solitamente un’impresa a Campobasso. E diventa un’impresa ancora più ardua per chi ha figli piccoli. Le mamme sanno bene che non è mai facile trovare un posto giusto per scaricare il passeggino o la carrozzina senza intralciare il traffico.

L’Università del Molise va incontro a questa esigenza creando alcuni posteggi ‘rosa’ che questa mattina – 28 ottobre – sono stati inaugurati davanti al Terzo Edificio polifunzionale di via de Sanctis e in contemporanea davanti alle altre sedi dell’Unimol. Taglio del nastro effettuato dal rettore Luca Brunese alla presenza di Giuseppina Cennamo e Leontina Lanciano, rispettivamente consigliera delle pari opportunità della Regione Molise e garante dei diritti della persona.

“Le pari opportunità in un semplice gesto di civiltà”, lo slogan scelto per l’iniziativa rivolta alle donne in gravidanza o alle neo mamme che per motivi di studio o di lavoro si recano nell’Ateneo.

“Questa è una delle iniziative organizzate dall’Università per le categorie deboli – le parole del rettore – e in questo caso le giovani mamme. E’ la testimonianza di un’attenzione diversa, di un’accoglienza e di un aiuto che qui possono trovare”.

“Speriamo che in altri uffici pubblici si prenda esempio da questa iniziativa per far qualcosa che possa essere utile per le donne e nel rispetto delle pari opportunità”, la riflessione dell’avvocato Cennamo.

La realizzazione di parcheggi ‘rosa’ si inserisce nell’ambito di altre iniziative prese dall’Unimol a favore delle mamme: da qualche tempo è stata infatti inaugurata una nursery, servizio rivolto alle studentesse e alle lavoratrici che hanno figli e che possono contare su personale specializzato. Ora potranno trovare anche un posteggio libero per l’auto evitando il caos che solitamente caratterizza il parcheggio dell’Ateneo durante le ore di lezione.