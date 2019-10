Lo stabile a due piani dichiarato inagibile dopo il terremoto dell’agosto 2018: un pilastro e una trave sono lesionati. Le famiglie, 8 complessivamente, sono state evacuate e da allora si trovano in autonoma sistemazione. Ora lo Iacp, Istituto Autonomo di case Popolari, proprietario dell’immobile edificato negli anni Sessanta che si trova in via Salvatorelli a Guglionesi, ha depositato una perizia in Comune che certifica le condizioni “non sicure”.

Inoltrata richiesta di demolizione e ricostruzione ex novo, con una previsione di spesa che supera un milione e 200mila euro. Denaro che dovrà essere reperito nell’ambito della ricostruzione “pesante”, con tutte le incognite del caso, visto che i fondi per il sisma bassomolisano a mala pena coprono l’autonoma sistemazione.

Lo stato di emergenza infatti terminerà a marzo prossimo. Quello che accadrà in seguito è un mistero: le famiglie potrebbero restare anni senza casa, con le spese per sistemazioni alternative sulle loro spalle. E con la beffa che uno degli 8 inquilini ha riscattato l’appartamento e ne risulta legittimo proprietario. eppure non può decidere nulla in merito all’alloggio.

