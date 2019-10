Paga 400 euro per un taglialegna, ma era un raggiro. Truffatore scoperto dai Carabinieri

Aveva versato 400 euro come acconto per l’acquisto di un taglialegna idraulico su un noto sito di vendite on line. Ma il mezzo agricolo non gli era mai stato recapitato e aveva perso pure le tracce del venditore.

Il venafrano si è accorto insomma di essere stato truffato e ha deciso di raccontare tutto ai Carabinieri che, a loro volta, hanno avviato le indagini. I militari della stazione di Sesto Campano (provincia di Isernia) hanno ricostruito quanto accaduto: l’uomo aveva interessato all’acquisto del mezzo aveva contatto il venditore e, dopo aver concordato con questi le modalità di pagamento, ha versato la somma stabilita come acconto, 400 euro. Trascorsi alcuni giorni, però, contrariamente a quanto pattuito, l’acquirente non si è visto recapitare nè il macchinario nè tanto meno è riuscito più a contattare il venditore truffatore, che incassata la somma di denaro, si era reso ormai irreperibile.

Dopo la denuncia formalizzata dalla vittima del raggiro, i Carabinieri hanno avviato gli accertamenti del caso e in particolare la specifica transazione economica e i conti correnti utilizzati.

La meticolosa attività investigativa ha permesso ai Carabinieri di risalire all’identità dell’autore del reato che dovrà ora rispondere alla magistratura del reato di truffa aggravata.