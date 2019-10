Ottobre inoltrato ma giornata splendida e c’è ancora chi scende in spiaggia

La giornata è splendida, con un bel sole e cielo limpido. La temperatura non è proprio da tintarella ma in spiaggia c’è ancora qualcuno che resiste. Pochi coraggiosi che nonostante il vento di grecale che rinfresca l’aria hanno deciso di scendere in spiaggia, sul lungomare nord di Termoli, per godere degli ultimi scampoli di sole (foto scattata attorno alle 15).

Passeggiate, lettura, persino un bagno rinfrescante per chi ha scelto di trascorrere qualche ora al mare, mentre ormai quasi tutti gli ombrelloni sono stati rimossi dai balneatori e i lidi hanno sbaraccato.

Le previsioni per il fine settimana annunciano un leggero rialzo delle temperature con venti da sud.

Potrebbe essere davvero l’ultima occasione del 2019 per chi proprio non resiste a stare lontano dal mare.