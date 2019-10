Ottobre come a primavera. Temperature in rialzo e si passeggia in maniche corte

Il Basso Molise baciato dal sole e con temperature in rialzo. Oggi, 10 ottobre, il termometro del viale del passeggio a Guglionesi segna 27 gradi, e così i cittadini ne approfittano per fare passeggiate o la classica spesa mattutina in maniche corte.

Il mese dell’olio e del vino, abitualmente contraddistinto da maltempo e nebbia, quest’anno fa pensare alla primavera e secondo le previsioni degli esperti del meteo l’ondata di caldo raggiungerà temperature ancora più elevate nel fine settimana e si protrarrà per diversi giorni. È con questo clima che nei comuni rurali del territorio è iniziata la raccolta delle olive, che quest’anno dovrebbe dare risultati importanti sia per quantità che per qualità del pregiato prodotto molisano, per fortuna sempre più conosciuto nel resto d’Italia e anche all’estero, dove arriva grazie all’import-export di cooperative e piccoli produttori locali.