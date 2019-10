Ortaggi a km 0: la Lega promuove la commercializzazione diretta

Il gruppo Lega al Comune di Termoli si fa promotore dell’iniziativa “prodotti a km 0”. In particolare nella seduta di commissione del 27 settembre 2019 si è valutata l’opportunità di individuare un’area comunale da destinare alla commercializzazione diretta di prodotti ortofrutticoli da parte degli agricoltori e in favore dei consumatori finali.

“I consiglieri Lega – sottolinea il capogruppo Annibale Ciarniello – ci tengono alla valorizzazione della provenienza e tipicità dei prodotti locali oltre che alla difesa di un settore che da sempre è stato volano dell’economia bassomolisana, ma ormai da tempo dimenticato dalle istituzioni.

Il sindaco ha mostrato interesse per l’iniziativa in seguito alla trasmissione del relativo verbale di commissione consiliare. Interessante sarebbe, come venuto fuori in commissione, il progetto degli Orti Urbani per autoconsumo”.

Una iniziativa che era stata prospettata, senza realizzarsi, in epoca di sindaco Di Brino. Obiettivo: “notevoli vantaggi sia in termini di pulizia di aree comunali lasciate all’abbandono a costo zero per l’ente, e innegabile utilità del cittadino che ne trarrebbe vantaggio evidente con la coltivazione dei relativi terreni”.