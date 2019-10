Finalmente. Arriva la prima vittoria stagionale per l’Olympia Agnonese e perviene con una valanga di gol. La gara parte con un botta e risposta. E’ la squadra di Marinelli a timbrare il cartellino per primo con Kone,l risponde la Sangiuste dopo due giri di orologio con Mungiano. La Sangiustese soffre il gioco dei molisani per tutto il primo tempo, tanto da andare in gol prima con Acosta, annullato per fallo sul difensore, ma poi ci pensa Mionacori che sfruttava al meglio di uno splendido assist in area. Il vantaggio della prima frazione di gioco si rafforzava dopo qualche scampolo di gioco della ripresa con uno splendido diagonale di Acosta che questa vede convalidare e esultare per il gol. La Sangiustese non c’è, cerca di rimettersi in gioco, ma deve accusare la quarta marcatura su calcio libero dagli undici metri: Allegra non fallisce il bersaglio. La squadra marchigiana accorcia dopo qualche giro di lancette con Pomiro, anche lui freddo dal dischetto. Nemmeno il tempo per riorganizzarsi che la squadra di Senigagliese deve accusare il quinto gol, autore Diarra: forte e preciso il tiro. La girandola dei gol non termina, continua con la Sangiustese mai doma, è la volta del nuovo entrato Cerbone, ma prima del fischio finale del signor Nigro di Prato, Kone va per due volte vicino a realizzare la sesta rete.

SANGIUSTESE 3

OLYMPIA AGNONESE 5

SANGIUSTESE: Chiodini, Zannini, Basconi, Perfetti (71’ Doci), Mengoni (54’ Patrizi), Scognamiglio, Pezzotti, Palladino A., Mingiano (71’ Cerbone), Palladini M. (54’ Niane), Boschetti (55’ Pomiro).

ALL.: Senigagliese

OLYMPIA AGNONESE: Mejieri, Diakitè, Nicolao, Viscovich, Frabotta (77’ Colonna), Allegra, Diarra ((71’ Barbato), Pejic, Kone (61’ Elefante), Minacori ((87’ Perkovic), Acosta (55’ Konè).

ALL.: Marinelli

ARBITRO: Nigro di Prato

Assistenti: Piomboni e Polidori di Città di Castello e Perugia

MARCATORI: 6’ Kone, 8’ Mingiano, 40’ Minacori, 48’ Acosta, 53’ Allegra rig., 57’ Pomiro, 62’ Diarra, 82’ Cerbone rig.