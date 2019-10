Nuovi concorsi per insegnare, le novità sul ‘decreto precari’

La Flc Cgil Molise organizza un ciclo di incontri, aperti ai precari della scuola, ai neolaureati ed a tutti coloro che sono interessati ad intraprendere la strada dell’insegnamento nella scuola secondaria superiore (I e II grado).

“Gli incontri – riferisce Pino La Fratta – verteranno sulle modalità di reclutamento: verranno illustrate in modo specifico tutte le procedure relative alle assunzioni e abilitazioni che si attiveranno dopo il decreto legge recentemente approvato dal Governo”.

Questo il calendario degli appuntamenti: a Campobasso venerdì 25 ottobre dalle ore 16 (presso la sede CGIL in via T. Mosca); a Isernia lunedì 28 ottobre dalle ore 16.00 (presso il Liceo Scientifico Majorana); a Termoli mercoledì 30 ottobre dalle 16 (presso la sede CGIL in via Asia).

Per ragioni organizzative, informano dal sindacato, gli interessati sono pregati di inviare una mail al seguente indirizzo, specificando a quale incontro intendono partecipare: molise@flcgil.it

La Flc Cgil, in collaborazione con Proteo Fare Sapere Molise, supporterà i precari e quanti parteciperanno ai concorsi con degli appositi corsi di preparazione .