Non c’è spazio al cimitero, il Comune programma nuove esumazioni

È necessario acquisire spazi da destinare a nuove sepolture. Con questa motivazione il Comune di Campobasso ha deciso di avviare altre esumazioni che riguarderanno le salme sepolte nel Campo H, oltre a una nel campo G.

In base al provvedimento firmato del dirigente ai Lavori pubblici Giovanna Iannelli, fra circa un mese si procederà alle operazioni. Per questo i familiari dei defunti interessati (il cui elenco con i relativi nomi) è stato pubblicato sul sito del Comune si dovranno recare presso l’Ufficio cimitero che si trova nel Municipio dal lunedì alle ore 9 alle ore 12 e il giovedì dalle ore 16 alle ore 17:30 “per disporre della destinazione dei resti mortali dei congiunti, oltre che per comunicare la volontà di ritirare piante, foto, oggetti e segni funebri posti sulle sepolture dei propri cari, da concordare successivamente con l’incaricato cimiteriale”, si legge nel provvedimento. “Nel caso in cui non venga segnalato dall’interesse gli oggetti rimarranno nella disponibilità del Comune”.

Il costo delle operazioni di esumazione, con la raccolta dei resti ossei e il conferimento nell’ossario comune saranno a carico del Municipio secondo quanto stabilito dal regolamento comunale di polizia mortuaria.