Molise Tour Bike, stagione ricca di successi. Gennarelli: “Crescita costante”

Si è chiusa una grande stagione per la Molise Tour Bike che ha mostrato a tutti, appassionati addetti ai lavori e semplici curiosi, il suo valore. Lo ha fatto conquistando podi, vittorie e piazzamenti. Lo ha fatto con sacrificio passione e soprattutto maturando esperienza sul campo. Del resto, si sa, sono i numeri a rendere merito al lavoro di un team. E per la società del presidente Gennarelli questi parlano chiaro. Oltre cinquanta gare disputate sia su strada che in Mountain Bike con un secondo posto di squadra al campionato dei Sanniti che rappresenta un traguardo straordinario così come il terzo posto, sempre nella speciale classifica per team, nel campionato Nazionale dei Sentieri del Sole e dei Sapori. Ma non sono mancate le soddisfazioni anche a livello individuale in una squadra, quella nero-giallo-fluo, destinata a crescere ancora di più nel tempo.

Nella “Xc Monteverde” Andrea Cardillo ha scritto la pagina più importante della storia ciclista della giovane società del capoluogo andando a firmare la prima vittoria assoluta su due ruote. Tre sono state le maglie di campione regionale, specialità Xc messe in bacheca. A conquistarle ci hanno pensato Francesco Oriente nella categoria Elmt Andrea Cardillo nella M2 e Lino Cardillo tra gli M8. Due i titoli regionali messi in bacheca nella specialità Marathon con Andrea Cardillo tra gli M2 e Paolo Bettini tra gli M3. Nel campionato dei Sentieri del Sole e dei Sapori Francesco Oriente ha portato a casa il terzo posto nella categoria ELMT. Nello stesso campionato sono maturati i secondi posti di Andrea Cardillo (M2) e Paolo Bettini (M3). Nel campionato dei Sanniti vittoria strameritata tra gli M1 per Giuseppe Gennarelli che completa l’opera portando a casa un quarto posto assoluto. Mentre è secondo tra gli M2 Antonino Pirosanto così come Francesco Oriente tra gli ELMT. Infine tra gli M8 grande affermazione per Lino Cardillo.

Tutti questi traguardi raggiunti fanno il paio con altri piazzamenti centrati sia nel settore strada che in quello Mtb. “Siamo orgogliosi e felici di quanto fatto durante questa stagione che ci ha portati ancora di più alla ribalta nazionale grazie alla passione e al lavoro di ognuno di noi – afferma il presidente-atleta Gennarelli – è stato un cammino duro e difficile fatto di momenti belli e meno belli ma lavorando di squadra siamo riusciti a fare qualcosa di importante per noi e per tutto il Molise che ama questo sport. Voglio ringraziare ogni singolo atleta del nostro team per quello che ha fatto e tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto lungo il cammino, in questa stagione e negli anni passati. Senza di loro non sarebbe stato possibile arrivare così in alto. Si chiude un anno bellissimo, di grandi emozioni ma siamo già al lavoro per il prossimo perché siamo abituati a programmare. Con la programmazione si vince. E noi vogliamo continuare a sorprendere”.