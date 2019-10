Mobilitazione del Pd ‘Per amore dell’Italia’: sabato e domenica banchetti nelle piazze

Dal 3 al 6 ottobre parte la mobilitazione nazionale del Partito Democratico intitolata “Per Amore dell’Italia”, che attraverso la campagna di tesseramento 2019 con banchetti nelle piazze, mira a “lanciare un segnale forte e positivo: mettere le persone al centro della politica. L’obiettivo – scrive la Federazione Pd Basso Molise – sarà, dunque, quello di rendere il partito: inclusivo e aperto alle forze progressiste ed ambientaliste, capace di mettersi in ascolto delle istanze del territorio, attento nel mettere al primo posto le persone”.

Secondo il Pd “è proprio l’interesse verso le tematiche ambientali, anche a seguito della volontà espressa nella riunione di Segreteria dello scorso 24 settembre, che ha portato la Federazione PD del Basso Molise non solo ad aderire alla manifestazione sul clima “Strike For Climate” lo scorso 27 settembre a Termoli, ma soprattutto a proporre un progetto condiviso, avente ad oggetto le tematiche ambientali, che punta alla salvaguardia del territorio molisano e che, allo stesso tempo, può essere fruibile sia in termini turistici che in opportunità occupazionali.

Dalla discussione attorno alle tematiche ambientali è scaturita la necessità di costituire un’Assemblea degli Amministratori che sia capace di coinvolgere sindaci, consiglieri e assessori, in un luogo di partecipazione e confronto all’interno del Partito democratico affinché gli amministratori, possano sentirsi parte attiva ed integrante del Partito Democratico attraverso proposte di progetti intercomunali. Anche la Federazione PD del Basso Molise e i vari Circoli territoriali, dunque, aderiscono alla mobilitazione nazionale “Per Amore dell’Italia” garantendo la loro presenza nelle piazze”.

Questi gli appuntamenti nello specifico:

Campomarino: Sabato 5 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 16:30 fino alle 18:30 – Banchetto tesseramento in Piazza Vittorio Veneto

Guglionesi: Sabato 5 ottobre dalle 18:00 alle 19:30 – Banchetto tesseramento in Largo Garibaldi (Castellara)

Montenero di Bisaccia: Domenica 6 ottobre dalle 10:00 alle 13:00 – Banchetto tesseramento in Piazza della Libertà

Termoli: Domenica 6 ottobre dalle 18:00 alle 20:00 – Banchetto tesseramento in Piazza Monumento

I banchetti costituiranno anche l’occasione per iscritte, elettrici e simpatizzanti, di incontrare e conoscere le “Donne Democratiche” e per decidere di aderire alla “Conferenza nazionale permanente delle Donne Democratiche”.