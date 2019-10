Missione Vigile del Fuoco. Per Aldo Ciccone pensione a metà: “Continuerò impegno per la sicurezza con i bambini”

Quando a San Giuliano di Puglia la terra ha tremato così forte da mandare in pezzi la scuola, lui c’era. Ha scavato a mani nude per giorni, come i colleghi arrivati da tutta Italia per quei bambini che hanno straziato il mondo.

Aldo Ciccone c’era, e c’era in molti altri terremoti. “Ho partecipato al soccorso in sette eventi sismici – racconta – ma nessuno mi ha segnato come San Giuliano”. Una ferita indelebile, che lo accompagnerà per sempre. “Finire la carriera il 31 ottobre, cioè fra poche ore, con la solenne cerimonia di commemorazione proprio a San Giuliano di Puglia, per il diciassettesimo anniversario del terremoto (costato la vita a 27 bambini e alla loro maestra, ndr) è il più grande regalo di pensionamento che potessi ricevere”.

Altri ne ha ricevuti oggi, all’Istituto Alberghiero di Termoli, dove le autorità militari e civili lo hanno salutato alla vigilia del pensionamento. Il sindaco Francesco Roberti ha regalato una targa a “questo figlio di Termoli cui dobbiamo dire grazie”. L’ex sindaco Sbrocca ha ricordato, fra le altre cose, il terribile incendio nella zona industriale della città il 24 luglio 2017, quando sulla Fiat “volavano palle di fuoco” eppure la squadra coordinata da Ciccone ha mantenuto uno straordinario sangue freddo, un equilibrio che ha permesso di affrontare con risultati positivi una delle emergenze più rischiose degli ultimi anni in un territorio dove, ricorda lui, “sono richiesti interventi di tutti i tipi: dal salvataggio del gattino sull’albero al disastro idrogeologico agli incidenti stradali spesso con conseguenze letali, perché questa è una zona particolare attraversata da Statali, ferrovia e autostrada”.

Affiancato dai suoi superiori, primo fra tutti il generale Michele Di Tullio, a capo del comando provinciale, Aldo Ciccone ha accolto l’invito della dirigente dell’Ipsoa Maricetta Chimisso di fare un saluto nella sala Ferro della scuola, dove si sono raccolti colleghi e amici per ribadire la loro fiducia in un uomo che ha mostrato sempre, in ogni occasione, una conoscenza profonda della delicata materia che maneggia ormai da 40 anni: la sicurezza. Umile, come d’abitudine, lui ha preferito girare il merito al predecessore Rocco De Gregorio, presente anche lui, “che ha creato il terreno ideale per poter fare il lavoro che ho fatto”. Un lavoro, insiste, “di squadra, di collaborazione con le altre forze dell’ordine e gli altri corpi”.

“Il Vigile del fuoco non è un solista, non gioca da solo e anzi: da solo non è nulla. Siamo sempre una squadra, un gruppo, e il merito va sempre equamente diviso”. Aldo Ciccone va in pensione e lascia il testimone ad Angelo D’Ippolito, così come individuato dai superiori. Ma non lascia la passione che lo accompagna dal 1980, quando facendo il vigile del fuoco come ausiliare di leva ha capito che era esattamente la professione che intendeva svolgere. “Smetto la divisa, ma ne ho un’altra sotto, come le matrioske”, scherza ma non troppo. Aldo Ciccone infatti passerà, da neo pensionato, all’associazione nazionale dei vigili del Fuoco, portando avanti l’impegno con i bambini, da sempre affascinati dal mestiere e piccoli esperti di manichette e angeli, come dimostrano ogni volta nelle visite didattiche in caserma.

“Lo scorso anno ne sono venuti 600 – ricorda – e penso che sia opportuno continuare a divulgare la cultura della sicurezza”. La sua scommessa: portare Pompieropoli a Termoli la prossima primavera. E se lo dice lui, uomo d’azione ma anche di testa, le garanzie che possa accadere sono concrete. Uno bravo, affidabile, preciso e con grandi doti di mediazione e collaborazione che gli riconoscono colleghi e esponenti delle altre forze dell’ordine.

“Ho avuto fortuna – minimizza – perché nell’85 sono entrato nel corpo e ci sono rimasto”. Un breve riepilogo per tappe della sua carriera: da Forlì a Rimini, Pescara, Vasto, santa Croce di Magliano, Termoli. “La sua città – dichiara il primo cittadino – dove a breve inizieranno i lavori di realizzazione per una nuova caserma più vicina al centro al posto di quella attuale, nel Nucleo Industriale”.