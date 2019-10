Si svolgeranno domani pomeriggio, mercoledì 16 ottobre dalle 16, i funerali di Peppino Marinucci, figura storica della marineria termolese, morto stamattina all’età di 85 anni.

Le esequie si terranno nella Basilica Cattedrale di Piazza Duomo, all’interno del Borgo vecchio, dove Marinucci viveva in una casa di via Montecastello.

Intanto il Sindaco di Termoli Francesco Roberti ha voluto esprimere le condoglianze a nome suo e di tutta l’Amministrazione comunale “per la morte di Giuseppe Marinucci, figura emblematica della città, che ha saputo farsi apprezzare per le sue doti umane, per una disponibilità non comune e per l’impegno profuso per la comunità”.

“Oggi – ha scritto il sindaco – perdiamo un padre, un fratello, un amico per la città di Termoli e ogni qualvolta lanceremo il nostro sguardo verso l’orizzonte del mare sono certo che vedremo apparire il suo rassicurante sorriso ed il suo volto solcato dai tanti sacrifici della vita per lasciarci una Termoli migliore. Siamo vicini alla moglie e ai figli sicuri che sapranno affrontare questo doloroso momento con la forza d’animo necessaria, pieni di cristiana rassegnazione”.