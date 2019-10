Lupi-tifosi, duro confronto. Cudini per ora resta, contatti con Torrente

Oltre un’ora di confronto, a tratti anche a muso duro. Ieri sera, 13 ottobre, una trentina di tifosi rossoblù ha atteso il ritorno del pullman del Campobasso allo stadio dopo la deludente trasferta di Monte San Giusto. La sconfitta di Porto Sant’Elpidio ha mandato su tutte le furie i sostenitori al seguito, più di qualcuno ha lasciato lo stadio marchigiano a un quarto d’ora dalla fine. E in serata alcuni hanno voluto far sentire la propria voce con un faccia a faccia franco e sincero.

Momenti di tensione verbale quando si è formato un capannello attorno a Mirko Cudini. Diversi tifosi hanno chiesto, senza giri di parole, le dimissioni a lui e al direttore sportivo De Angelis, che hanno costruito la squadra. La risposta è stata chiara: si vuole andare avanti senza fare passi indietro perché si è convinti della bontà del lavoro svolto e delle scelte fatte, pur ammettendo errori lampanti. Ma lo stesso Cudini ha garantito che si cambierà rotta nello spogliatoio.

Non sono stati risparmiati molti calciatori, accusati di scarso attaccamento alla maglia e di comportamenti non sempre professionali. La squadra si è difesa, affermando di non essere in grado di dare una risposta esaustiva sul motivo degli scarsi risultati ottenuti. Alla fine la delusione era la stessa e così alcuni supporters hanno annunciato che domenica diserteranno gli spalti di Selvapiana.

Una situazione, dunque, molto delicata. Il Campobasso ha collezionato la terza sconfitta in sette partite e si ritrova a dieci punti dalle battistrada Recanatese e Notaresco. Troppi, non ci sono scuse che tengano. Per questo, la società sta valutando molto attentamente la posizione dell’allenatore al quale potrebbe essere data un’altra possibilità contro il Montegiorgio. Ma intanto si fa sempre più insistente la voce del possibile arrivo nel capoluogo di Vincenzo Torrente, ex mister della Sicula Leonzio nella passata stagione e soprattutto artefice, dieci anni fa, del miracolo Gubbio che portò in serie B dopo un doppio salto. Poi Bari, Salernitana, Cremonese e Vicenza. E l’esperienza in Sicilia in serie C. Da giocatore colonna difensiva del Genoa.