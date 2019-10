Lupi, calorosa risposta del tifo: 200 biglietti venduti. La Juniores infila il tris

Gran bella risposta del pubblico rossoblù che, nonostante il pessimo inizio del Campobasso e la crisi di risultati, decide di dare una mano corposa ai Lupi impegnati domenica 27 ottobre nella trasferta di Agnone. Alle 19.00, infatti, si è chiusa la prevendita dei biglietti che si svolgeva presso lo Store di Corso Vittorio Emanuele: sono stati 200 i tagliandi venduti dalla società granata. Dunque, si assisterà a uno spettacolo degno sugli spalti, anche perché si prevede un’ottima cornice anche da parte dei sostenitori altomolisani.

JUNIORES VITTORIOSA. I lupetti superano con un netto 3-1 Il Real Giulianova. Succede tutto nel secondo tempo anche se i rossoblù avrebbero potuto chiudere i giochi già nella prima frazione, ma D’Anchera, De Libero e Moreira non riescono a buttarla dentro nelle tre nitide palle-gol costruite. L’esordiente De Toffol tra i pali passa tutto il tempo a guardare la partita, spettatore non pagante reso inoperoso dalla buona retroguardia di Martino e compagni.

Al rientro in campo, i neo entrati Di Martino e Pontillo sfatano l’incantesimo della porta difesa da Di Tizio con due bei gol: il primo dribbla due avversari in area e la mette nell’angolino per l’uno a zero, il secondo prende l’ascensore e di testa devia in porta per il doppio vantaggio rossoblù. Il Giulianova riesce ad offendere solo all’80’ quando accorcia le distanze grazie ad una punizione di Paiano deviata dalla barriera. Ma cinque minuti dopo ci pensa Ciamarra a scrivere la parola fine: colpo di testa su assist di Morgese, palla sotto la traversa e sipario! Sabato prossimo a Chieti per provare ad avvicinare i playoff.