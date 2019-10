L’under 19 della Chaminade rifila una sestina alla Colormax Pescara

Prosegue la marcia vincente della formazione Under 19 della Chaminade. A Pescara ospiti della Colormax i rossoblù hanno vinto 6-0. Capitan Di Nunzio e compagni sono tornati dall’Abruzzo con i tre punti e con una prestazione convincente. Prima frazione di gioco equilibrata, costruisce tanto in attacco la Chaminade che riesce a concretizzare la fase offensiva prima con D’Imperio e a metà tempo con De Nisco. Si difendono bene i ragazzi di mister Cavaliere che vanno al riposo sul 2-0.

Inevitabile nella ripresa la reazione dei padroni di casa che spingono i molisani nella propria metà campo, cinque minuti di apnea poi la Chaminade riprende le redini del gioco grazie anche a De Nisco che porta a tre le marcature. Una rete che demoralizza il Pescara e galvanizza la Chaminade. Cinici i rossoblù che concretizzano al meglio le nitide occasioni da rete costruite: Gallo, ancora De Nisco (per lui una tripletta) e Zurlo chiudono il match sul 6-0.

A margine della gara il commento di mister Cavaliere: “Sono soddisfatto per il risultato, per l’atteggiamento e l’agonismo messo in campo dai ragazzi. Dobbiamo ancora migliorare alcuni aspetti ma la strada intrapresa è quella giusta”. Lungo il cammino della formazione Under 19 un doppio derby contro il Cus Molise, mercoledì sera alle 21.00 in campo al Pala Unimol per la Coppa Italia, domenica mattina alle ore 11.00 al Pala Sturzo per la quarta giornata di campionato.