Al via il Loto Link Festival a Ferrazzano, con lo scoppiettante spettacolo di Enzo Luongo e Pippo Venditti “Anche i molisani nel loro piccolo s’incazzano”. I due molisani saranno di scena il 30 e 31 ottobre alle 20.30 nel ‘più bel piccolo teatro d’Italia’.

“Il Molise, in un grande blob multimediale. Il racconto di una regione, delle sue particolarità e, perché no, delle sue stranezze”. Così si può descrivere lo spettacolo di Luongo e Venditti. Uno spettacolo tutto da ridere che prenderà vita attraverso immagini, ritagli di notizie, aneddoti e commenti.

Sul palco Enzo Luongo, giornalista noto per aver cavalcato, con il suo libro omonimo, il tormentone “Il Molise non esiste”, e Pippo Venditti, mattatore del web, ideatore e interprete della pluripremiata webserie “La banda della Masciona”. Due voci che s’intrecciano per raccontarci una storia d’ironia e autoironia: un monologo a metà o… segnato in due.

A metà tra informazione, intrattenimento e comic show, “Anche i molisani nel loro piccolo si incazzano” prende spunto dalle tante proteste nate in regione per il dilagare della “non esistenza” del Molise: una carrellata di aneddoti, episodi, filmati, foto, tweet o post su Facebook che raccontano il Molise e i molisani fra fatti realmente accaduti e meno accaduti. La chiave narrativa: ironia e comicità, che ci accompagnano per un’ora e più di risate piene, vere, liberatorie, per ricordare, fra vizi privati e pubbliche virtù, fra miserie e nobiltà, gli eccessi, i decessi e l’eccezionalità della regione più giovane d’Italia.

Per info e prenotazioni rivolgersi al Teatro del Loto. Il biglietto si può acquistare in prevendita, a 15 euro, alla libreria Mondadori di via Pietrunti a Campobasso oppure presso l’associazione musicale “Il Pentagramma” di Bojano. Prevendita disponibile anche online. Il biglietto al botteghino è di 18 euro.

Il Loto link Festival inizierà il 30 ottobre per concludersi il 6 gennaio. Qui tutti gli appuntamenti.