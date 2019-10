Lo Sporting Venafro torna tra le mura amiche, sabato ore 16,00 al Pala Pedemontana i bianconeri sfidano il Futsal Capurso. “Cercheremo di arrivare alla prima vittoria in campionato – le parole di mister Matticoli alla vigilia – sappiamo che i punti si fanno soprattutto in casa e cercheremo di migliorarci rispetto alle scorse prestazioni. L’avversario è tosto come del resto tutte le compagini del girone. Non ci sono partite scontate – spiega il tecnico bianconero – a dimostrazione di ciò è il fatto che non ci sono squadre a punteggio pieno. Le partite sono aperte a qualsiasi risultato, con squadre che alternano vittorie a sconfitte. Starà a noi cercare di disinnescare la pericolosità del nostro avversario. In generale nella squadra c’è un processo di crescita, il gruppo si sta con il tempo compattando e conoscendo meglio. Ovviamente la forza del collettivo si accresce nei momenti di difficoltà. Le partite giocate sono ancora poche per dare un giudizio definitivo, ma garantisco che il trend è positivo”.