Crescono i livelli di assistenza sanitaria: il Ministero promuove il Molise

Il governatore Donato Toma lo aveva annunciato circa quindici giorni fa dopo una riunione a Roma: “I livelli essenziali di assistenza sanitaria garantiti in Molise sono migliorati”. Il Molise è stato promosso dal Ministero della Salute che ha ufficializzato la classifica delle Regioni pubblicata ieri (27 ottobre) in anteprima su Repubblica: sul podio salgono Veneto, Toscana ed Emilia Romagna. E’ qui che i cittadini ricevono le cure migliori sulla base della ‘Griglia Lea 2018’ che viene elaborata tenendo conto di una serie di fattori.

Il Molise fa passi in avanti: da 167 punti la nostra regione ne ha ottenuti 180. In pratica siamo al di sopra della soglia di adempienza, fissato a quota 160.

Gli indicatori di cui si tiene conto per stilare la classifica dei livelli essenziali di assistenza si riferiscono sia all’attività sanitaria pubblica sia all’assistenza distrettuale che all’assistenza ospedaliera. Ad esempio vengono presi in considerazione la quantità di prestazioni inappropriate consumate dai cittadini, l’adesione agli screening oncologici, i tempi di intervento del 118.

Il Molise, riferì il governatore, ha riportato ottimi i risultati per quanto riguarda il livello della prevenzione, inerente, ad esempio, la copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) o quella per una dose di vaccino contro morbillo, parotite e rosolia, l’adesione agli screening, gli stili di vita, la salute nei luoghi di lavoro. Diminuiscono inoltre i ricoveri, mentre sono più efficaci ad esempio i servizi di prevenzione e specialistici dedicati alla cura di alcune patologie in età pediatrica.