L’Isernia esce di scena, il Tre Pini bissa il 2-0 dell’andata e trova il Roccasicura

L’Isernia abbandona la Coppa Italia, passa il Tre Pini Matese. Nell’incontro di ritorno i ragazzi di D’Ambrosio non riescono a capovolgere il 2-0 dell’andata e perdono anche al Lancellotta. Tra l’altro, i padroni di casa alla mezz’ora usufruiscono di un rigore che viene però sbagliato da Giordano che si fa parare il tiro da Malaspina. A passare in vantaggio poco dopo è il Tre Pini Matese con Scognamiglio. Nella ripresa, all’85’, Langellotti firma il raddoppio per i neroverdi che staccano il pass per i quarti e nella gara di andata affronteranno in trasferta il Roccasicura.

ISERNIA 0

TRE PINI MATESE 2

ISERNIA: Melaragno, Viespoli (75′ Latino), Malfettone, Olowere, Zentena, Calabrese, Mascolo, Renzulli (80′ Senatore), Giordano (80’Youla), Mastrangelo, Gentile (53′ Cifelli). Allenatore: D’Ambrosio

TRE PINI MATESE: Malaspina, Ferrante (55′ Iannelli), Catapane, Scognamiglio, Riccio A., Sant’Angelo (55′ Marocco), Ricci (69′ Santagata), Vecchio N., Tudovshi (46′ Paolella O.), Paolella F. (46′ Ciardiello), Langellotti. Allenatore: Camorani

ARBITRO: Matarese di Termoli (De Fabiis-Viotti)

MARCATORI: 35′ Scognamiglio, 85′ Langellotti.

Note: al 33′ l’Isernia sbaglia un calcio di rigore con Giordano (parato da Malaspina). Ammoniti Scognamiglio e Ferrante (T).