Ancora caldo per tutta la settimana

Previsioni a cura di www.meteoinmolise.com

SITUAZIONE METEO CRITICA AL NORD: condizioni particolarmente difficili al nord-ovest a causa delle insistenti e a tratti forti precipitazioni legate alla perturbazione n.7 che sarà ancora presente, seppur in forma più attenuata, anche nelle prima parte di oggi a cui seguirà un breve miglioramento. Alla fine di questa lunga fase piovosa in Liguria e alto Piemonte sono attesi accumuli di pioggia significativi che localmente avranno superato la soglia dei 200 litri al metro quadrato (200 mm).

ESTATE DI OTTOBRE AL CENTRO-SUD: grazie ad un promontorio di alta pressione, il tempo è invece stabile e con un clima molto mite per la stagione, se non addirittura caldo con temperature che anche oggi e domani faranno registrare valori di diversi gradi (almeno 4 o 6 gradi) oltre la norma: le massime facilmente toccheranno i 25 gradi ma con punte massime anche oltre fino a sfiorare i 30 gradi in Sardegna complice ancora un intenso venti di Scirocco.

AL NORD PEGGIORA DI NUOVO: dopo una breve tregua, già mercoledì a fine giornata è atteso un nuovo peggioramento del tempo nell’estremo Nordovest e in Sardegna per l’arrivo della perturbazione n. 8 di ottobre. Per giovedì è atteso il ritorno di piogge e rovesci in molte regioni del Centronord, con ancora margini di incertezza sulle regioni effettivamente coinvolte; al momento sembrano interessate il Nordovest, l’Emilia Romagna, la Toscana e la Sardegna. Venerdì migliora al Centronord, il maltempo fino a sabato dovrebbe concentrarsi sulle isole maggiori.

In Molise, ancora estate di ottobre. Il tempo in dettaglio

Meteo oggi, mercoledì: al mattino, foschie nelle zone interne e lungo la costa, poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio, prevalentemente cielo sereno o poco nuvoloso. Ventilazione debole meridionale. Temperatura stazionaria su valori di circa 10 gradi sopra la media del periodo.

Meteo domani, giovedì: mattinata generalmente poco nuvolosa con tendenza a graduale aumento della copertura nuvolosa dal tardo pomeriggio. In serata, non si escludono locali e deboli piovaschi. Venti da deboli a moderati in serata di provenienza meridionale. Temperature in lieve diminuzione.

Meteo dopodomani, venerdì: cielo poco o parzialmente nuvoloso. Dal pomeriggio schiarite via via più ampie. Venti deboli o moderati. Temperature in diminuzione di 4-5 gradi.