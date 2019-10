A volte la vita può cambiare in un secondo e riservare sorprese inaspettate. Far conoscere il vero amore, ad esempio. Così come è successo ad Socha Aneta e Otopah Samson, i due protagonisti della storia che vi raccontiamo. Una storia che ha superato confini geografici, burocrazia e difficoltà economiche e che punta ad abbattere i pregiudizi. Oggi i due ragazzi si sono giurati eterno amore sposandosi nella sala del Municipio di Campobasso attorniati dall’affetto di amici e parenti.

Aneta, originaria della Polonia, si è trasferita in Italia e a Campobasso abita da quindici anni. E’ una delle dipendenti delle strutture ricettive della famiglia Damiano e ha conosciuto Samson in un centro di accoglienza dove lui è arrivato due anni fa.

“Sin dal primo giorno lui si aperto, mi ha iniziato a raccontare la sua storia, la traversata in mare”, racconta la giovane donna. “Io lavoravo in un centro di accoglienza, svolgevo un lavoro meraviglioso che purtroppo mi è stato tolto dal decreto sicurezza e da Matteo Salvini. Come me, tanti ragazzi sono dovuti andare via”. Quell’incontro ad ogni modo cambia la vita di Socha Aneta e Otopah Samson.

Lui, un anno dopo la conoscenza, è già innamorato di lei. Le chiede di sposarlo. Quindi manda in Ghana i pochi soldi guadagnati lavorando a Campobasso e lì fa realizzare artigianalmente le fedi d’oro con i materiali e la manifattura della propria terra.

Ieri (1 ottobre) il matrimonio celebrato in Comune dal sindaco di Campobasso Roberto Gravina.

“Siamo entrambi in attesa di avere la cittadinanza italiana.Nonostante qualche difficoltà, abbiamo deciso di fare questo passo per far capire alla gente che ci giudica che in realtà non esistono barriere, non ci sono differenze, ma siamo tutti uguali. E il nostro amore lo dimostra”, racconta Aneta, bellissima e sorridente fasciata da un abito lungo e chiaro.

“A noi piacerebbe restare in Italia a vivere – dice ancora – anche se abbiamo qualche difficoltà. Io sono polacca e mi è stato chiesto di sostenere un esame di lingua italia per ottenere la cittadinanza, come previsto dal decreto sicurezza”.

Ancora più complicato il percorso di Otopah Samson, attualmente in cerca di un’occupazione. Ha già lavorato come guardiano notturno e sa svolgere piccoli lavori. Speriamo che dopo aver trovato l’amore, ora possa trovare un lavoro. Del resto ‘omnia vincit amor’, come diceva il poeta latino Virgilio.

Ai due sposi le felicitazioni della nostra redazione.