Un tripudio di palloncini bianchi per ricordare gli angeli di San Giuliano di Puglia che, esattamente 17 anni fa, persero la vita nel luogo che avrebbe dovuto tutelarli.

I 5 plessi scolastici afferenti all’Istituto Comprensivo di Difesa Grande, raccogliendo l’invito dell’Ufficio Scolastico Regionale, hanno scelto non solo di commemorare quelle povere vittime ma di fare di questo giorno un’occasione per riflettere sulla necessità della prevenzione e della sicurezza delle scuole.

E così, anche per molti studenti delle scuole di Termoli oggi è il giorno della memoria. Dai piccoli della scuola dell’infanzia, passando per gli alunni delle primarie, fino ai ragazzi e alle ragazze delle medie, a tutti è stata data la possibilità di riflettere sui temi della sicurezza che sono stati calati nella quotidianità didattica di questa giornata particolare.

Palloncini bianchi, disegni e cartelloni colorati per i più piccoli, riflessioni e dibattiti per i più grandi. In ogni caso a predominare è stato il colore bianco che – come ci dice il dirigente scolastico Salvatore Sibilla – è il colore dell’innocenza, “innocenza che va tutelata e a tal proposito ci rivolgiamo alle Istituzioni.